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Ukrayna ordusuna ait 2 uçak havada çarpıştı: 3 ölü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ukrayna ordusuna ait 2 uçak havada çarpıştı: 3 ölü

Ukrayna ordusuna ait 2 savaş uçağının, ülkede muharebe görevi yaparken çarpıştığı, 3 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

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Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, dün Jitormir bölgesinde feci bir uçak kazasının meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Muharebe görevini yerine getirirken iki L-39 tipi savaş uçağı gökyüzünde çarpıştı. Ne yazık ki 3 pilot hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.

Ölen pilotlar arasında 40. Taktik Havacılık Tugayının "JUICE" çağrı işaretli tanınmış bir pilotunun da bulunduğu aktarılan açıklamada, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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