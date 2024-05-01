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Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti!

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Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti!

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kuvvetli yağış nedeniyle bazı evleri su bastı, vatandaşlar kapalı alanlara sığındı, araçlar yolda mahsur kaldı.

Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti!

Akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

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Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti!

Yoğun yağış, kentin bazı bölgelerinde su baskınlarına yol açtı.

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Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti!

Keçiören'de vatandaşlar, sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı. 

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Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti!

İlçede birçok cadde ve sokakta yoğun su birikintileri oluştu, araçlar yolda, ev ve iş yerleri su altında kaldı.

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