Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti!
|
Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kuvvetli yağış nedeniyle bazı evleri su bastı, vatandaşlar kapalı alanlara sığındı, araçlar yolda mahsur kaldı.
Akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
154
Yoğun yağış, kentin bazı bölgelerinde su baskınlarına yol açtı.
254
Keçiören'de vatandaşlar, sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı.
354
İlçede birçok cadde ve sokakta yoğun su birikintileri oluştu, araçlar yolda, ev ve iş yerleri su altında kaldı.
454