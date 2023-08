3. Muhsin Yazıcıoğlu Ödülleri, sahiplerine takdim edildi

Gönüllerde Birlik Vakfınca bu yıl üçüncüsü verilen Muhsin Yazıcıoğlu Ödülleri, sahiplerine takdim edildi.

Gönüllerde Birlik Vakfı tarafından, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatının 14’üncü yıl dönümü anma etkinlikleri çerçevesinde ‘3. Muhsin Yazıcıoğlu Ödülleri 2023 Takdim Töreni’ düzenlendi. Milli Kütüphane Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda, geçtiğimiz aylarda sahipleri belirlenen ödüller takdim edildi.

Kur’an-ı Kerim Tilaveti’nin ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden programda, Yazıcıoğlu’nun hayatını yansıtan kısa film gösterisi yapıldı.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Gönüllerde Birlik Vakfı Başkanı Kadir Mahir Damatlar, daha önce 25 Mart’ta gerçekleştirilmesi planlanan törenin Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenerek bugün icra edildiğini kaydetti.

Yazıcıoğlu’nun büyük bir medeniyet hayal ettiğini anlatan Damatlar, her yıl gerçekleştirilen ödüllerle onun hayal ettiği medeniyet yolculuğunu genç nesillere sirayet ettirme gayretinde olduklarını dile getirdi.

"Gönül coğrafyamızdaki her türlü sıkıntı bizi yakinen ilgilendiriyor"

Damatlar, Yazıcıoğlu’nun bir değer olduğunu, o değerin kaybolmayıp her geçen yıl daha da değerlendiğini belirterek, “Biz de vakıf olarak bunun vesilesi olmaya çalışıyoruz. Gönül coğrafyamızdaki her türlü sıkıntı bizi yakinen ilgilendiriyor. Biz aynı zamanda güneyimizden, kuzeyimizden Balkanlar’a kadar mazlum ve mağdur kardeşlerimizin her türlü desteğine, yardımına gücümüz yettiği kadar koşmaya çalışıyoruz” dedi.

“Böyle bir insanı kaybettik diye herkes o ‘ah’ı her zaman çekiyor”

Yazıcıoğlu’nu, ‘Bu ülkenin meselelerini kendisine dava etmiş insanların hayallerini gerçekleştirebilecek biriydi” olarak tanımlayan Gönüllerde Birlik Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hasan Çağlayan ise şöyle konuştu:

“Böyle bir insanı kaybettik diye herkes o ‘ah’ı her zaman çekiyor. Fakat birden yakın dostları ve arkadaşları, memleketimiz için bir lideri kaybetmemizin yanında bir dostu kaybetmenin acısını ve sıkıntısını çekiyoruz. Ben de her Muhsin Yazıcıoğlu denildiğinde bir ‘ah’ çekiyorum büyük özlem, hasretle onu yad ediyorum.” Çağlayan, Gönüllerde Birlik Vakfı’nın, Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayallerinin gerçekleştirilmesi için kurulduğunu söyledi.

3. Muhsin Yazıcıoğlu Ödülleri çerçevesinde "Edebiyat Ödülü" Mustafa Ruhi Şirin'e, "Düşünce Ödülü" Prof. Dr. Levent Bayraktar'a, "Araştırma Ödülü" Prof. Dr. Nejla Günay'a, "Kültür-Sanat Ödülü" Nazif Tunç'a, "Üstün Hizmet Ödülü" ise Dr. Yakup Ömeroğlu'na takdim edildi.a