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Ilgaz Dağı’nda 15 hektar orman alanı küle döndü!

Ilgaz Dağı’nda 15 hektar orman alanı küle döndü!

Çankırı-Kastamonu sınırında bulunan Ilgaz Dağı eteklerinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 15 hektar alan zarar gördü.

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Çankırı’nın Ilgaz ilçesi ile Kastamonu sınırında bulunan Ilgaz Dağı Bozaltı köyü mevkiindeki ormanlık alanda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda orman, itfaiye, AFAD, sağlık ve İl Özel İdaresi ekibi sevk edildi. Bölgeye sevk edilen 4 helikopterle de alevlere havadan müdahale edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Ekipler ormanlık alanda soğutma çalışmalarını hem havadan hem de karadan sürdürürken, yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Küle dönen ormanlık alan ise dron ile görüntülendi.

“Yaklaşık 15-20 hektar alanı etkiledi”

Yangının kontrol altına alındığını belirten Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, “Yangın haberini alır almaz Ilgaz Belediyesi ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Tüm ilçe belediyeleri itfaiye ekiplerini, su tanklarını gönderdi. Akabinde helikopterler geldi. Yaklaşık 15-20 hektar alanı etkiledi. Buranın çok sık bir orman olmayışı sayesinde yangını kısa sürede kontrol altına alabildik. Ricam, tüm halkımız pikniklerini piknik alanında yapsın. Ilgaz değerli ormanlarla çevrili bir alan. Allah korusun daha büyük zayiat verebilirdik. Helikopterlerin gelmesi ile yangını şu an kontrol altına aldık” dedi.

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