Samsun'da hırsızlar vurgun yaptı! 150 bin lira değerinde altın çalındı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir eve giren kimliği ve sayısı belirlenemeyen hırsızlar 150 bin lira değerinde altın çalındı.

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Olay, Yaka Mahallesi Gençlik Çıkmazı'nda bulunan 6 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.H., altınları koyduğu yerde bulamayınca durumu polise haber verdi.

Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve olay yeri ekipleri evde inceleme yaptı.

Polis ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.