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HABER /  POLİTİKA

CHP'li isme çok sert tepki "Haddini ve yerini bil!"

CHP'li isme çok sert tepki "Haddini ve yerini bil!"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'a tepki gösterdi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP YDK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat'a sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Dağ, "Niteliksiz, beceriksiz ve milleti hakir gören zihniyetiyle Türkiye siyasetinde hiçbir varlık gösteremeyen CHP’nin ezik bir zevatı, layık olduğu çukuru yansıtan bir dil ile Cumhurbaşkanımıza hakaret etme terbiyesizliğinde bulunmuş. Bir ahtapot misali 7 koldan terör örgütlerine sarıldılar, umut oldular ve terör kamplarından yapılan destek açıklamalarına karşı cesaret gösterip tek bir laf edemediler. Kaybetmenin acısıyla ve parti içi kavgada ön plana çıkmak için battıkları bataklığın tezeğini sağa sola sıçratmaya çalışıyorlar. Biz buna fırsat vermeyiz. Haddini ve yerini bil Mahir Polat. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye siyasetinde temsil ettiği ve yaşattığı siyasi ahlakın damlasını damlatsa, sana okyanus gibi gelir; boğulursun." dedi.

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