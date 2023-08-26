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Bodrum açıklarında 2 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında 2 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 düzensiz göçmen kurtarıldı, 6 düzensiz göçmen yakalandı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kargı Adası'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu ve dalış timi görevlendirildi.

Ekipler, adada tespit edilen 2 düzensiz göçmeni kurtardı.

Öte yandan, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, hareket halindeki botu durdurarak 6 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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