Fikri Sağlar yoğun bakıma alındı

Eski bakan ve CHP’li Fikri Sağlar’ın bypass ameliyat olduğu öğrenildi. Sağlar başarılı ameliyat sonrası yoğun bakımda tedavi altına alındı.

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Eski Kültür ve Devlet Bakanı ve Mersin’de farklı dönemlerde milletvekilliği yapmış olan Fikri Sağlar’ın, ’bypass’ ameliyat olduğu öğrenildi.

Sağlar, başarılı geçen ameliyattan sonra yoğun bakımda tedavi altına alındı

Sağlar, önce Sosyal Demokrat Halkçı Partiyi ardından Cumhuriyet Halk Partisini 17., 18., 19. ve 20. dönemlerinde Mersin’de milletvekili olarak temsil etti. Sağlar, ardından 2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyeliğine seçilmiş, 25. dönemde CHP Mersin milletvekili olmuştu.