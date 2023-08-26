BIST 7.717
DOLAR 26,53
EURO 28,61
ALTIN 1.633,82
HABER /  GÜNCEL

Fikri Sağlar yoğun bakıma alındı

Fikri Sağlar yoğun bakıma alındı

Eski bakan ve CHP’li Fikri Sağlar’ın bypass ameliyat olduğu öğrenildi. Sağlar başarılı ameliyat sonrası yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Abone ol

Eski Kültür ve Devlet Bakanı ve Mersin’de farklı dönemlerde milletvekilliği yapmış olan Fikri Sağlar’ın, ’bypass’ ameliyat olduğu öğrenildi.

Sağlar, başarılı geçen ameliyattan sonra yoğun bakımda tedavi altına alındı

Sağlar, önce Sosyal Demokrat Halkçı Partiyi ardından Cumhuriyet Halk Partisini 17., 18., 19. ve 20. dönemlerinde Mersin’de milletvekili olarak temsil etti. Sağlar, ardından 2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyeliğine seçilmiş, 25. dönemde CHP Mersin milletvekili olmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Çorum'da trafiği tehlikeye düşüren 3 sürücüye 23 bin 234 lira ceza
Çorum'da trafiği tehlikeye düşüren 3 sürücüye 23 bin 234 lira ceza
Çorum’da 22 gündür aranan kişi ölü bulundu
Çorum’da 22 gündür aranan kişi ölü bulundu
Denizde kaza geçiren Sabancı çiftine ziyaretler sürüyor
Denizde kaza geçiren Sabancı çiftine ziyaretler sürüyor
Bodrum açıklarında 2 düzensiz göçmen kurtarıldı
Bodrum açıklarında 2 düzensiz göçmen kurtarıldı
Nevşin Mengü'den dağılan Millet İttifakı'na yorum: Ruhuna El Fatiha
Nevşin Mengü'den dağılan Millet İttifakı'na yorum: Ruhuna El Fatiha
Samsun'da hırsızlar vurgun yaptı! 150 bin lira değerinde altın çalındı
Samsun'da hırsızlar vurgun yaptı! 150 bin lira değerinde altın çalındı
TFF Fair Play-Adil Oyun Ödül Töreni, 29 Ağustos'ta yapılacak!
TFF Fair Play-Adil Oyun Ödül Töreni, 29 Ağustos'ta yapılacak!
Marmaris'te manevra yapan araç ve motosiklet çarpıştı!
Marmaris'te manevra yapan araç ve motosiklet çarpıştı!
Ilgaz Dağı’nda 15 hektar orman alanı küle döndü!
Ilgaz Dağı’nda 15 hektar orman alanı küle döndü!
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan’da
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan’da
Ukrayna ordusuna ait 2 uçak havada çarpıştı: 3 ölü
Ukrayna ordusuna ait 2 uçak havada çarpıştı: 3 ölü
3. Muhsin Yazıcıoğlu Ödülleri, sahiplerine takdim edildi
3. Muhsin Yazıcıoğlu Ödülleri, sahiplerine takdim edildi