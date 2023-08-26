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Kuzey Irak'tan kahreden haber! Uzman Çavuş şehit oldu!

Kuzey Irak'tan kahreden haber! Uzman Çavuş şehit oldu!

Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde EYP’nin patlaması sonucu İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun şehit oldu.

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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak bölgesinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda EYP’nin patlaması sonucu İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun (29) şehit düştü.

Bakan Güler'den başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda Bakan Yaşar Güler’in Başsağlığı mesajına yer verildi.

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

Kahraman silah arkadaşımız 26 Ağustos 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.

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