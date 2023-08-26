Bakan Şimşek, ''Cari açık önemli ölçüde daralacak'' diyerek turizm sektörünü işaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısının artışına dikkat çekti ve 'turizm patlama yaşıyor' dedi. Şimşek, turizm gelirlerinin ve tüketici kredilerindeki yavaşlamanın cari açığı daralttığını, bu durumun ise Türk lirasının istikrarını desteklediğini belirtti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından İngilizce bir paylaşımda bulunarak turizmde patlama yaşandığını ifade etti. Şimşek, "Turizm patlama yaşıyor! Tarihin en iyi temmuz ayına damgasını vuran Türkiye, bir ayda 7,1 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladı! Türkiye'nin cari açığının, tüketici kredilerindeki yavaşlama ve turizm gelirlerindeki keskin artış sayesinde önemli ölçüde daralması bekleniyor. Bu daha istikrarlı bir lirayı destekliyor" dedi.

Seçimden sonra başlayan ekonomideki hareketlilik meyvelerini vermeye devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in getirilmesinin ardından dövizdeki hareketliğin ve cari açığın önüne geçmek için bir dizi yeni önlemler alınmıştı.

Turizmde tarihin en iyi temmuz ayı

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, turizmde patlama yaşandığına dikkat çekerek bir ayda 7,1 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Türkiye'nin tarihin en iyi temmuz ayına damgasını vurduğunu söyledi.

"Turizm patlama yaşıyor"

Bakan Şimşek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Turizmde patlama yaşıyor! Tarihin en iyi temmuz ayına damgasını vuran Türkiye, bir ayda 7,1 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladı!

"Cari açığın önemli ölçüde daralması bekleniyor"

Türkiye'nin cari açığının, tüketici kredilerindeki yavaşlama ve turizm gelirlerindeki keskin artış sayesinde önemli ölçüde daralması (Haziran'daki 56 milyar dolarlık 12 aylık cari açıktan Aralık'ta 40 milyar dolar civarına) bekleniyor. Bu daha istikrarlı bir lirayı destekliyor"