BIST 7.717
DOLAR 26,53
EURO 28,61
ALTIN 1.633,82
HABER /  GÜNCEL

Tarkan'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne maliyeti belli oldu

Tarkan'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne maliyeti belli oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir'in kurtuluşunun 100.yıldönümü kutlamalarında sahne alan Tarkan'a ödediği para dudak uçuklattı.

Abone ol

İzmir'in kurtuluşunun 100. yıldönümü kutlamalarında Gündoğdu Meydanı’nda sahne alan Megastar Tarkan, yüzbinlerce İzmirliye konser verdi.

Konser sonrası Tarkan'a ne kadar ücret ödendiği tartışma konusu oldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer önce "Tarkan yüce gönüllülük etti, tek kuruş almadan konser verdi" demiş daha sonra Tarkan'a belediyenin 3.5 milyon lira verdiği açıklanmıştı.

Ancak tüm ısrarlara rağmen bir türlü netleşmeyen ücretin ne kadar olduğu ortaya çıktı.

Tarkan'a 23 milyon 540 bin lira ödendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Tarkan Konseri için belediyenin kasasından ses, ışık ve sahne giderleri ile birlikte toplamda 23 milyon 540 bin lira ödeme yaptığı öğrenildi.

Tunç Soyer'in sponsor yalanı

Soyer'in 'Sponsor karşıladı. Belediye kasasından bir kuruş çıkmadı' dediği konser masraflarının Büyükşehir Belediyesinin Fuarcılık Şirketi İZFAŞ tarafından ödendiği ortaya çıktı.

ÖNCEKİ HABERLER
TBF, Larkin ve Wilbekin'i 5 maçtan men etti
TBF, Larkin ve Wilbekin'i 5 maçtan men etti
Bakan Şimşek, ''Cari açık önemli ölçüde daralacak'' diyerek turizm sektörünü işaret etti
Bakan Şimşek, ''Cari açık önemli ölçüde daralacak'' diyerek turizm sektörünü işaret etti
Kuzey Irak'tan kahreden haber! Uzman Çavuş şehit oldu!
Kuzey Irak'tan kahreden haber! Uzman Çavuş şehit oldu!
''Afrika Milli Takımı'na karşı oynadık'' demişti! Lucescu geri adım attı
''Afrika Milli Takımı'na karşı oynadık'' demişti! Lucescu geri adım attı
CHP'li isme çok sert tepki "Haddini ve yerini bil!"
CHP'li isme çok sert tepki "Haddini ve yerini bil!"
Trabzonspor - Rizespor maçı (CANLI YAYIN)
Trabzonspor - Rizespor maçı (CANLI YAYIN)
Fikri Sağlar yoğun bakıma alındı
Fikri Sağlar yoğun bakıma alındı
Çorum'da trafiği tehlikeye düşüren 3 sürücüye 23 bin 234 lira ceza
Çorum'da trafiği tehlikeye düşüren 3 sürücüye 23 bin 234 lira ceza
Çorum’da 22 gündür aranan kişi ölü bulundu
Çorum’da 22 gündür aranan kişi ölü bulundu
Denizde kaza geçiren Sabancı çiftine ziyaretler sürüyor
Denizde kaza geçiren Sabancı çiftine ziyaretler sürüyor
Bodrum açıklarında 2 düzensiz göçmen kurtarıldı
Bodrum açıklarında 2 düzensiz göçmen kurtarıldı
Nevşin Mengü'den dağılan Millet İttifakı'na yorum: Ruhuna El Fatiha
Nevşin Mengü'den dağılan Millet İttifakı'na yorum: Ruhuna El Fatiha