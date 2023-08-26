Tarkan'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne maliyeti belli oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir'in kurtuluşunun 100.yıldönümü kutlamalarında sahne alan Tarkan'a ödediği para dudak uçuklattı.

Abone ol

İzmir'in kurtuluşunun 100. yıldönümü kutlamalarında Gündoğdu Meydanı’nda sahne alan Megastar Tarkan, yüzbinlerce İzmirliye konser verdi.

Konser sonrası Tarkan'a ne kadar ücret ödendiği tartışma konusu oldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer önce "Tarkan yüce gönüllülük etti, tek kuruş almadan konser verdi" demiş daha sonra Tarkan'a belediyenin 3.5 milyon lira verdiği açıklanmıştı.

Ancak tüm ısrarlara rağmen bir türlü netleşmeyen ücretin ne kadar olduğu ortaya çıktı.

Tarkan'a 23 milyon 540 bin lira ödendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Tarkan Konseri için belediyenin kasasından ses, ışık ve sahne giderleri ile birlikte toplamda 23 milyon 540 bin lira ödeme yaptığı öğrenildi.

Tunç Soyer'in sponsor yalanı

Soyer'in 'Sponsor karşıladı. Belediye kasasından bir kuruş çıkmadı' dediği konser masraflarının Büyükşehir Belediyesinin Fuarcılık Şirketi İZFAŞ tarafından ödendiği ortaya çıktı.