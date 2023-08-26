BIST 7.717
DOLAR 26,53
EURO 28,61
ALTIN 1.633,82
HABER /  GÜNCEL

Türkiye'den camiye yapılan çirkin saldırıya çok sert tepki!

Türkiye'den camiye yapılan çirkin saldırıya çok sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camii’ne günün erken saatlerinde yapılan kundaklama saldırısını şiddetle kınadı.

Abone ol

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camii’ne günün erken saatlerinde yapılan kundaklama saldırısını şiddetle kınadı. Açıklamada, "Bu konu hakkında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayı tümüyle destekliyoruz" denildi.

'Camiye yapılan kundaklama saldırısını şiddetle kınıyoruz'

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi’ne günün erken saatlerinde yapılan kundaklama saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu konu hakkında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayı tümüyle destekliyoruz.

Söz konusu menfur saldırıyla, GKRY’de farklı camilere karşı geçmişte de gerçekleştirilen eylemlere bir yenisi eklenmiştir.

Avrupa genelinde artmakta olan İslam karşıtlığının son örneği olan bu saldırı sadece Müslümanları hedef almakla kalmamakta, aynı zamanda ortak insanlık değerlerimize yönelik tehdidin ne denli ciddi boyutlara ulaştığını bir kez daha ortaya koymaktadır.

Diğer taraftan, anılan saldırının gözler önüne serdiği nefret ve tahammülsüzlük, Kıbrıs Rum toplumunun bazı kesimlerinin Müslüman Kıbrıs Türkleriyle barış, huzur ve hoşgörü içinde birarada yaşama anlayışından ne kadar uzak olduğuna işaret etmekte; Kıbrıs Türk tarafının iki devletli vizyonunun Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik yegane gerçekçi modeli oluşturduğunun ilave bir kanıtını teşkil etmektedir."

ÖNCEKİ HABERLER
Nenad Bjelica: Rakibimiz hak ettiği bir galibiyet aldı
Nenad Bjelica: Rakibimiz hak ettiği bir galibiyet aldı
Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması! Tek haneye ne zaman düşer?
Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması! Tek haneye ne zaman düşer?
Pendikspor deplasmanda Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldı
Pendikspor deplasmanda Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldı
Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına karşı çıktı, İsveç polisi susturdu
Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına karşı çıktı, İsveç polisi susturdu
Erdoğan'dan şehit Selçuk'un ailesine başsağlığı mesajı
Erdoğan'dan şehit Selçuk'un ailesine başsağlığı mesajı
Mirziyoyev, kızını Cumhurbaşkanı Yardımcılığına atadı
Mirziyoyev, kızını Cumhurbaşkanı Yardımcılığına atadı
Tarkan'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne maliyeti belli oldu
Tarkan'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne maliyeti belli oldu
TBF, Larkin ve Wilbekin'i 5 maçtan men etti
TBF, Larkin ve Wilbekin'i 5 maçtan men etti
Bakan Şimşek, ''Cari açık önemli ölçüde daralacak'' diyerek turizm sektörünü işaret etti
Bakan Şimşek, ''Cari açık önemli ölçüde daralacak'' diyerek turizm sektörünü işaret etti
Kuzey Irak'tan kahreden haber! Uzman Çavuş şehit oldu!
Kuzey Irak'tan kahreden haber! Uzman Çavuş şehit oldu!
''Afrika Milli Takımı'na karşı oynadık'' demişti! Lucescu geri adım attı
''Afrika Milli Takımı'na karşı oynadık'' demişti! Lucescu geri adım attı
CHP'li isme çok sert tepki "Haddini ve yerini bil!"
CHP'li isme çok sert tepki "Haddini ve yerini bil!"