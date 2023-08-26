BIST 7.717
DOLAR 26,53
EURO 28,61
ALTIN 1.633,82
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Nenad Bjelica: Rakibimiz hak ettiği bir galibiyet aldı

Nenad Bjelica: Rakibimiz hak ettiği bir galibiyet aldı

Rizespor yenilgisinin ardından konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, "Maçın sonucu farklı olabilirdi ama rakibimiz hak ettiği bir galibiyet aldı." dedi.

Abone ol

Süper Lig'in 3. haftasında Rizespor ile karşılan Trabzonspor, rakibine 3-2 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü bazı açıklamalarda bulundu.

"Hak edilmiş bir mağlubiyet"

Mağlubiyeti hak ettiklerini söyleyen Bjelica şunları dedi:

"Sürpriz belki hak edilmiş bir mağlubiyet olarak ifade edebiliriz. Rakibimizin hak ettiğini söyleyebiliriz. Tuzaklarımız da vardı ama rakibimiz kendi bulduğu fırsatları değerlendirdi. Biz fırsatları değerlendiremedik. Maçın sonucu farklı olabilirdi ama rakibimiz hak ettiği bir galibiyet aldı. 2-0'dan sonra daha taze oyuncularla birlikte oyuncularımızı daha öne yollamaya başladık. Yapmamız gereken buydu, hücuma gitmek zorundaydık. Maalesef istediğimiz gibi olmadı."
"Aramıza katmaya çalıştığımız pozisyonlar var"

Transfer konusunda da açıklamalarda bulunan Hırvat teknik adam şu cümleleri kurdu:

"Her oyuncunun yokluğunu hissedersiniz ama bu bir bahane olamaz bizim için. Aramıza katmaya çalıştığımız pozisyonlar var. Bunların arasında santrfor ve orta sahayı sayabiliriz. Bu oyuncuların aramıza en kısa sürede katılmasını umuyoruz. 10 yeni oyuncumuz var. Oyuncuların birbirine adaptasyon sağlaması, bir süreç gerekli. Biz de en kısa sürede bunu tamamlamak istiyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması! Tek haneye ne zaman düşer?
Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması! Tek haneye ne zaman düşer?
Pendikspor deplasmanda Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldı
Pendikspor deplasmanda Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldı
Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına karşı çıktı, İsveç polisi susturdu
Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına karşı çıktı, İsveç polisi susturdu
Erdoğan'dan şehit Selçuk'un ailesine başsağlığı mesajı
Erdoğan'dan şehit Selçuk'un ailesine başsağlığı mesajı
Mirziyoyev, kızını Cumhurbaşkanı Yardımcılığına atadı
Mirziyoyev, kızını Cumhurbaşkanı Yardımcılığına atadı
Tarkan'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne maliyeti belli oldu
Tarkan'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne maliyeti belli oldu
TBF, Larkin ve Wilbekin'i 5 maçtan men etti
TBF, Larkin ve Wilbekin'i 5 maçtan men etti
Bakan Şimşek, ''Cari açık önemli ölçüde daralacak'' diyerek turizm sektörünü işaret etti
Bakan Şimşek, ''Cari açık önemli ölçüde daralacak'' diyerek turizm sektörünü işaret etti
Kuzey Irak'tan kahreden haber! Uzman Çavuş şehit oldu!
Kuzey Irak'tan kahreden haber! Uzman Çavuş şehit oldu!
''Afrika Milli Takımı'na karşı oynadık'' demişti! Lucescu geri adım attı
''Afrika Milli Takımı'na karşı oynadık'' demişti! Lucescu geri adım attı
CHP'li isme çok sert tepki "Haddini ve yerini bil!"
CHP'li isme çok sert tepki "Haddini ve yerini bil!"
Trabzonspor, Rizespor'a mağlup oldu
Trabzonspor, Rizespor'a mağlup oldu