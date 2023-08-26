Nenad Bjelica: Rakibimiz hak ettiği bir galibiyet aldı

Rizespor yenilgisinin ardından konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, "Maçın sonucu farklı olabilirdi ama rakibimiz hak ettiği bir galibiyet aldı." dedi.

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Süper Lig'in 3. haftasında Rizespor ile karşılan Trabzonspor, rakibine 3-2 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü bazı açıklamalarda bulundu.

"Hak edilmiş bir mağlubiyet"

Mağlubiyeti hak ettiklerini söyleyen Bjelica şunları dedi:

"Sürpriz belki hak edilmiş bir mağlubiyet olarak ifade edebiliriz. Rakibimizin hak ettiğini söyleyebiliriz. Tuzaklarımız da vardı ama rakibimiz kendi bulduğu fırsatları değerlendirdi. Biz fırsatları değerlendiremedik. Maçın sonucu farklı olabilirdi ama rakibimiz hak ettiği bir galibiyet aldı. 2-0'dan sonra daha taze oyuncularla birlikte oyuncularımızı daha öne yollamaya başladık. Yapmamız gereken buydu, hücuma gitmek zorundaydık. Maalesef istediğimiz gibi olmadı."

"Aramıza katmaya çalıştığımız pozisyonlar var"

Transfer konusunda da açıklamalarda bulunan Hırvat teknik adam şu cümleleri kurdu:

"Her oyuncunun yokluğunu hissedersiniz ama bu bir bahane olamaz bizim için. Aramıza katmaya çalıştığımız pozisyonlar var. Bunların arasında santrfor ve orta sahayı sayabiliriz. Bu oyuncuların aramıza en kısa sürede katılmasını umuyoruz. 10 yeni oyuncumuz var. Oyuncuların birbirine adaptasyon sağlaması, bir süreç gerekli. Biz de en kısa sürede bunu tamamlamak istiyoruz."