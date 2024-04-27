Süper Lig'de sona doğru! İşte güncel puan durumu...
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftası Adana Demirspor - Galatasaray maçı ile açıldı. Sarı kırmızılar deplasmanda rakibini 3-0 mağlup ederek maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 7 puan önünde bulunuyor. İşte Süper Lig'de sona yaklaşılırken oluşan güncel puan durumu…
Trendyol Süper Lig'de ligin zirvesi ve alt sıraları adeta alev aldı. Şampiyonluk yolunda Galatasaray ve Fenerbahçe kıyasıya bir yarış halinde. Alt sıralarda ise takımlar ligde kalmak için kıyasıya bir mücadele içerisinde.
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Süper Lig'de 34. haftanın açılış maçında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte maç fazlasıyla sarı kırmızılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 7 puan önünde zirvede bulunuyor.
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İşte Süper Lig'de sona yaklaşılırken güncel puan durumu…
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20- İSTANBULSPOR: 16
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