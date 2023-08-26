Yunus Akgün, Galatasaray’dan Leicester City’ye kiralandı

Galatasaray, Yunus Akgün'ü Leicester City'ye satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu.

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Galatasaray, 23 yaşındaki golcü oyuncu Yunus Akgün'ün Leicester City'ye kiralandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

Satın alma opsiyonuyla kiralandı

"Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün’ün 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Leicester City Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Leicester City Football Club Limited, şirketimize 500.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Futbolcunun şarta bağlı transfer bedeli 9.000.000 Euro'dur. Ayrıca, Leicester City Football Club Limited‘e futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli kârının %15'i şirketimize ödenecektir"

Leicester City'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Yunus Akgün'ün Galatasaray'dan kiralık olarak transfer edildiğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." denildi.

"Doğru kararı verdim"

Yunus Akgün, transferinin açıklanmasının ardından şu cümleleri kurdu:

"Burada olduğum için çok gururluyum. Sahaya çıkacağım ve taraftarlarla buluşacağım için çok heyecanlıyım. Buraya geldiğimde kulüp ve personel tarafından karşılandım, hepsi dostça davrandı. Doğru kararı verdiğim için çok mutluyum. Özellikle Türkiye'den tüm oyuncuların hayali Avrupa'da oynamaktır ve bu benim ilk deneyimim. Kulüp için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Harika bir sezon geçirmeyi umuyorum."