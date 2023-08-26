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Meral Akşener'in sözlerine CHP'den ilk tepki: İnsafsızca...

Meral Akşener'in sözlerine CHP'den ilk tepki: İnsafsızca...

CHP İstanbul eski milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı canlı yayında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözlerine tepki gösterdi. Tekin, 'İnsafsızca' dedi.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin Afyonkarahisar'daki 'Büyük Buluşması'nda Millet İttifakı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Türkiye siyasetinde gündeme oturan Akşener'in sözlerine CHP'den ilk tepki geldi.

CHP İstanbul eski milletvekili Gürsel Tekin, TV100'de katıldığı canlı yayında Akşener'in çıkışına tepki gösterdi.

"Akşener'in eleştirileri insafsızca"

Tekin, Akşener'in sözleriyle ilgili "Millet iradesi ile seçilmiş her parti bakanlığı hak eder cümlesi İYİ Parti aylarca tartıştı. Benim partim bir gün bile bana sahip çıkmadı. Bugün Akşener'in CHP'ye yönelik konuşması beni çok şaşırttı. Partimizdeki arkadaşların mezhepleri, siyasal düşünceleri tartışıldı, biz ibadetten yoksunuz, camiye girdiğimizde hangi safta duracağımız tartışması bile oldu. CHP'nin Genel Başkanı dahil olmak üzere ana kadrodaki yetkin, etkin isimlerin hiçbir tanesi bile bunlara cevap vermedi. Asla Akşener'i ve İYİ Parti'deki arkadaşımızı da tartıştırmadı. CHP'nin hedef tahtasına oturtulması insafsızca eleştirilerdir." değerlendirmesini yaptı.

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