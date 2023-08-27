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Sivasspor ile Antalyaspor yenişemedi

Sivasspor ile Antalyaspor yenişemedi

Süper Lig'de 3. haftada karşı karşıya gelen Sivasspor ve Antalyaspor, 1-1 berabere kaldı.

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Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Berabere kaldılar

Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi.

Antalyaspor, 10. dakikada Sam Larsson ile öne geçti. Sivasspor bu gole 36. dakikada Gerson Rodrigues ile karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Sivasspor 5, Antalyaspor 2 puana yükseldi.

Sivasspor, ligde gelecek hafta Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Antalyaspor ise sahasında Kayserispor'u misafir edecek.

İlk yarı

2. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Erdoğan Yeşilyurt'un sert vuruşunu kaleci Ali Şaşal Vural kurtardı.

10. dakikada Appindangoye'nin kısa düşen pasında ceza sahası dışında topla buluşan Larsson, kaleci Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kaldı. Larson'un düzgün vuruşu ağlara gitti. 0-1

36. dakikada Appindangoye'nin uzun pasında ceza saha önünde topla buluşan Rodrigues, topu kaleci Liete'nin üzerinden ağlara gönderdi. 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı

51. dakikada soldan Uğur'un sol kanattan ortasında Caner yükseldi, Caner'in kafa vuruşunda savunmadan seken top kornere çıktı.

78. dakikada Rodrigues'in sol kanattan ceza sahası içine ortasında Kvet'in sert vuruşu auta çıktı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

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