Zafer Partisi'nden yerel seçim kararı! Ümit Özdağ duyurdu, İmamoğlu'na fena saydırdı

Mart ayında yapılması beklenen yerel seçimler için geri sayıma geçilirken, Zafer Parti izleyeceği yol haritasını belirledi. Yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini belirten Genel Başkan Ümit Özdağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.

Abone ol

Türkiye, Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimlere doğru geri sayıma geçti. Siyaset kulisleri giderek hareketlenirken, Ankara'da yavaş yavaş seçim atmosferine de girilmeye başlandı.

Akşener'e çağrı yaptı

Genel seçimlerdeki ittifakların devam edip etmeyeceği merak edilirken, ilk net açıklama İYİ Parti lideri Meral Akşener'den gelmişti. Akşener, tüm siyasi partilere 'İttifaklar olmadan seçime girelim' çağrısı yapmış, isim vermeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel seçimlerde aday olmasını eleştirmişti.

Yerel seçim kararı

İYİ Parti'nin ardından Zafer Partisi de yerel seçimler için kararını verdi. Genel Başkan Ümit Özdağ, parti olarak yerel seçimlerde kendi adaylarını çıkartacaklarını belirtti.

"Kimse bize 'partiler üstü' masalını anlatmasın" diyen Özdağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için dikkat çeken ifadeler kullandı.

İmamoğlu için sert eleştiri

"İstanbul'da, 5 yıl süreyle hizmet imkanını doğru dürüst değerlendirmeyip, kendi kişisel kariyer planlamasını yapan bir belediye başkanının İstanbul için faydalı olacağını düşünmüyorum" diyen Özdağ, İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

Sözcü Gazetesi'ne konuşan Özdağ, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;

"İmamoğlu geçen seçimlerde çok büyük bir destek bularak seçimleri kazandı. Bunu doğru bir şekilde değerlendirmesi durumunda bugün böyle bir konuyu konuşmuyor olurduk ama İmamoğlu vaktini İstanbul'a ayırmak yerine sürekli Cumhuriyet Halk Partisi başkanlığı ve cumhurbaşkanı adaylığı üzerinde durdu ve bugün gelmiş olduğumuz yer, “Beni desteklerseniz kazanırım” noktası."