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Konya'da arama yapılan şüpheli araçta 36 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Konya'da arama yapılan şüpheli araçta 36 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Konya'nı Selçuklu ilçesinde yol kenarında park halinde duran bir otomobile polis ekiplerinin yaptığı aramada 36 adet kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Gümüşsu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye attıkları sırada, sokak üzerinde park halinde olan 34 DYL 111 plakalı otomobilin içerisinde bulunan 2 kişiden şüphelenen Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği’ne bağlı ekipler araçta arama yaptı.

Yunus ekiplerinin yaptığı aramada otomobilin arka koltuğunda bulunan bavulun içerisine koyulmuş 36 adet kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Tabancalara el konulurken, şüpheli H.K. ile Ö.S. gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Otomobil ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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