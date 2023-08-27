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İzmir'de acı kaza! İki otomobil birbirine girdi: 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İzmir'de acı kaza! İki otomobil birbirine girdi: 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde kontrolden çıkan iki araç çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişide ağır yaralandı.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Aliağa ilçesi Kuzey Ege Otoyolu’nda meydana geldi. İzmir’den Çanakkale istikametine seyir halinde olan M.A., idaresinde 35 SHN 99 plakalı otomobil, sol şeritten sağ şeritte geçmek isterken aynı istikamete seyir halinde olan H.K., idaresindeki 35 BKT 163 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle, H.K.’nın kullandığı arabada yolcu konumunda bulunan Edebi Yöndemli, araçtan fırlayarak tahliye kanalına düştü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde araçtan fırlayan Yöndemli’nin ve aynı araçta yolcu konumunda bulunan Ender Yöndemli’nin hayatını kaybettiğini, araç sürücüsü H.K.’nin ve yine aynı araçta yolcu konumunda bulunan B.S.’ün ağır şekilde yaralandığı tespit edildi.

Yaralılar ambulans ile Aliağa Devlet Hastanesi ve Menemen Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, kaza sonrası olay yerinden kaçan M.A., jandarma ekiplerince yakalandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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