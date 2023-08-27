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Kocaeli'de otomobil bariyerin içinden geçti! 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!

Kocaeli'de otomobil bariyerin içinden geçti! 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde otomobilin bariyere saplanması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Cengiz N. idaresindeki 34 FEK 101 plakalı otomobil, otoyolun Ankara istikameti Sevindikli yol ayrımında henüz belirlenemeyen nedenle bariyere çarptı.

Ön camdan girip bagajdan çıkan bariyerde yaklaşık 10 metre sürüklenen otomobilde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erleri araçtaki yangını söndürürken, hayatını kaybettiği belirlenen sürücü Cengiz N. ile araçtaki Kerem A'nın cenazeleri morga götürüldü.

Otomobilden yaralı çıkarılan İdris S. ise sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönündeki ulaşım kontroll​​​​​​​ü sağlanıyor.

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