BIST 7.717
DOLAR 26,53
EURO 28,61
ALTIN 1.633,82
HABER /  GÜNCEL

Genç kız konuşmaları kayda aldı ihbar etti gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Genç kız konuşmaları kayda aldı ihbar etti gözaltına alındı

Burdur’da bir genç kızı cinsel içerikli sözlerle taciz ettiği öne sürülen şahıs, gözaltına alındı.

Abone ol

Olay, Burdur Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Osmaniye’den Burdur’a gelen 46 yaşındaki Y.M.A. isimli şahıs, adres sorma bahanesi ile yaklaştığı lise öğrencisi 17 yaşındaki kıza cinsel içerikli sözlerle tacizde bulundu.

Genç kız şahsın konuşmalarını telefonuyla kayıt altına alarak 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede yaptığı araştırma sonucunda şüpheli şahsı Armağan İlci Bulvarı üzerinde gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Zara ve Uğur Aslan’dan yağmur altında müzik ziyafeti!
Zara ve Uğur Aslan’dan yağmur altında müzik ziyafeti!
Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan şahıs kendi imkanlarıyla hastaneye gitti!
Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan şahıs kendi imkanlarıyla hastaneye gitti!
Konya'da arama yapılan şüpheli araçta 36 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Konya'da arama yapılan şüpheli araçta 36 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Kocaeli'de otomobil bariyerin içinden geçti! 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!
Kocaeli'de otomobil bariyerin içinden geçti! 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!
İzmir'de acı kaza! İki otomobil birbirine girdi: 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
İzmir'de acı kaza! İki otomobil birbirine girdi: 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
Bağcılar'da bir grup genç oynadıkları arsada dehşeti yaşadı! Kuyuda çürümüş ceset buldular
Bağcılar'da bir grup genç oynadıkları arsada dehşeti yaşadı! Kuyuda çürümüş ceset buldular
Hizbullah Lübnan'da askeri fuar düzenledi!
Hizbullah Lübnan'da askeri fuar düzenledi!
İstanbullular aman dikkat! Bugün bu yollar kapalı
İstanbullular aman dikkat! Bugün bu yollar kapalı
Zafer Partisi'nden yerel seçim kararı! Ümit Özdağ duyurdu, İmamoğlu'na fena saydırdı
Zafer Partisi'nden yerel seçim kararı! Ümit Özdağ duyurdu, İmamoğlu'na fena saydırdı
Ankara'da bir kadın kimliği belirsiz kişiler tarafından tüfekle vuruldu!
Ankara'da bir kadın kimliği belirsiz kişiler tarafından tüfekle vuruldu!
İYİ Parti kurmaylarından Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a kötü haber
İYİ Parti kurmaylarından Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a kötü haber
Bağcılar’da su kuyusunda erkek cesedi bulundu
Bağcılar’da su kuyusunda erkek cesedi bulundu