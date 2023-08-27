Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan şahıs kendi imkanlarıyla hastaneye gitti!

Ankara Altındağ'da kimliği belli olmayan kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan bir kişi bacaklarından vuruldu. Şahıs, kendi imkanlarıyla gittiği hastanede tedavi altına alındı.

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Hacı Bayram Mahallesi'ndeki taksi durağında bulunan Bedirhan B'ye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açıldı. Edinilen bilgiye göre, bacaklarından vurulan Bedirhan B., yaralandı.

Daha sonra kendi imkanlarıyla gittiği Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.