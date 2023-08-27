Zara ve Uğur Aslan’dan yağmur altında müzik ziyafeti!

İzmir'in Aliağa Belediyesi ile SOCAR Türkiye iş birliğinde hazırlanan ‘Aliağa Sanat Günleri’nde sahne alan Türk Halk Müziği’nin güçlü sesi Zara ve Uğur Aslan, unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.

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Aliağa Sanat Günleri’nde çocuklar için Ulaş Bayam Açık Hava Tiyatrosu’nda Aliağa Belediye Tiyatrosu (ALBET) öğrencileri tarafından ‘Mor Başlıklı Kızın Hikayesi’ ve ‘Hanegiller’ gösterime sunuldu. Antoine de Saint Exupery'in dünyaca ünlü kitabından uyarlanan ve Tiyatro Bozok tarafından sahnelenen 'Küçük Prens' isimli çocuk oyunu minik seyircilere keyifli anlar yaşattı. Sinemaseverler için ise Kent Park’ta ‘Çizmeli Kedi’, ilçedeki etkinlik alanında ‘Top Gun’ isimli filmler ekrana geldi.

‘Vişne Bahçesi’ ayakta alkışlandı

Tiyatro şöleninde bu hafta Ulaş Bayam Açık Hava Tiyatrosu’nda sahnelenen 'Vişne Bahçesi' tiyatroseverlerden büyük alkış aldı. Rus tiyatro yazarı ve modern öykünün ustalarından Anton Çehov'un tiyatro sahnesine aktarılan oyununu Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar tiyatroseverlerle birlikte izledi.

Tiyatro Sahnekarlar tarafından sahnelenen oyunda Erhan Yazıcıoğlu, Gülen Karaman, Volkan Severcan, Özdemir Çiftçioğlu, Emin And, Şebnem Özinal, Sefa Zengin ve Bora Severcan rol aldı. Performanslarıyla göz dolduran oyuncular, gecenin sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı. Tiyatronun büyük üstadı Erhan Yazıcıoğlu ve birbirinden değerli tiyatro sanatçılarını Aliağa’da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Başkan Serkan Acar, Yazıcıoğlu’na teşekkür çiçeği takdim etti. Sanata ve sanatçıya verdiği destekten ötürü Aliağa Belediye Başkanı Acar’a teşekkür eden Erhan Yazıcıoğlu, “Sanatsever olmanız ve sanatı sevdirmek için de tiyatroseverleri, büyük bir topluluğu arkanıza almış olmanız biz sanatçıları gerçekten çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.

Zara ve Uğur Aslan’dan Aliağalılara müzik ziyafeti

Aliağa Sanat Günleri’nde Zara ve Uğur Aslan, sevenlerine unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Konser alanını dolduran müzikseverlerin karşısına ilk olarak fahri Aliağalı olarak bilinen Uğur Aslan çıktı. Sahnede ‘Tanrı İstemezse’, ‘Gurbet’, ‘Resimdeki Göz Yaşları’, ‘Seni Yazdım Kalbime’ gibi şarkıları seslendiren sevilen sanatçı, yaklaşık 1 saat boyunca hayranlarına keyif dolu anlar yaşattı.

Yağmur altında müzik resitali

Konserin ikinci bölümünde Uğur Aslan, sahneyi Türk Halk Müziği’nin eşsiz seslerinden Zara’ya bıraktı. Ünlü sanatçı, ‘Sen Affetsen’, ‘Hasretinle Yandı Gönlüm’, ‘Sağım Yalan Solum Yalan’, ‘Günün Birinde’ gibi arabesk, pop ve türkülerden oluşan repertuarıyla sahnede etkileyici bir performans sergiledi. Zara duygusal parçalarıyla hüzünlendirirken, hareketli şarkılarıyla da coşturdu. Müzikseverler, sahnede müzik resitali sunan Zara’nın tüm parçalarına zaman zaman sağanak halinde yağan yağmura rağmen hep birlikte eşlik etti.

Konserin bir bölümünde davet üzerine sahneye gelen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Zara ve Uğur Aslan’a Aliağa Sanat Günleri’ne katılımlarından dolayı teşekkür ederek, kendilerine Aliağalı üretici kadınlar tarafından üretilen Helvacı kilimi hediye etti. Başkan Acar, sağanak yağmura rağmen kendilerini yalnız bırakmayan sanatseverlere de teşekkür etti.