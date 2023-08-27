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Prizde unutulan şarj felakete yol açtı! Ev cayır cayır yandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Prizde unutulan şarj felakete yol açtı! Ev cayır cayır yandı

Zonguldak Ereğli'de prizde unutulan şarj aletinin alev almasıyla büyüyen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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Edinilen bilgiye olay Kdz. Ereğli ilçesinde yaşandı. İddialara göre şarjdan cep telefonun alarak uzaklaşan ev sahibi bir süre sonra alevleri fark etti.

Büyüyen alevler nedeniyle evde yaşayan 3 vatandaş son anda sokağa çıkmayı başardı. Kdz.Ereğli Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken ev kullanılmaz hale geldi. Jandarmanın olayla ilgili araştırması devam ediyor.

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