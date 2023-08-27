Prizde unutulan şarj felakete yol açtı! Ev cayır cayır yandı

Zonguldak Ereğli'de prizde unutulan şarj aletinin alev almasıyla büyüyen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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Edinilen bilgiye olay Kdz. Ereğli ilçesinde yaşandı. İddialara göre şarjdan cep telefonun alarak uzaklaşan ev sahibi bir süre sonra alevleri fark etti.

Büyüyen alevler nedeniyle evde yaşayan 3 vatandaş son anda sokağa çıkmayı başardı. Kdz.Ereğli Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken ev kullanılmaz hale geldi. Jandarmanın olayla ilgili araştırması devam ediyor.