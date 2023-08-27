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Uşak'ta korkunç kaza! Kaza yapan otobüse arkadan çarptı, can verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Uşak'ta korkunç kaza! Kaza yapan otobüse arkadan çarptı, can verdi

Uşak'ta seyir halindeki yolcu otobüsü kontrolden çıkarak araçla çarpıştı. Kazada maddi hasar meydana gelirken yolda bekleme yapan otobüse arkadan çarpan bir başka otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

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Kaza, Uşak’ta hastane kavşağında meydana geldi. Afyonkarahisar'dan İzmir istikametine giden Anadolu Ulaşım firmasına ait Ü.K. (45) idaresindeki 68 AAS 600 plakalı yolcu otobüsü ile A.H.K. (23) idaresindeki 64 BR 090 plakalı otomobil hastane kavşağında maddi hasarlı kaza yaptı.

Maddi hasarlı kazanın ardından araçlar durdu. Aynı istikamette ilerleyen Osman Karademir (45) idaresindeki 64 ACP 110 plakalı otomobil, maddi hasarlı kazanın ardından duran otobüse arkadan çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince otomobil sürücüsü Osman Karademir’in hayatını kaybettiğini belirlendi. Karademir’in cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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