BIST 9.645
DOLAR 32,56
EURO 34,69
ALTIN 2.414,25

Vahşet! Taksi şoförü ormanlık alanda ölü bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
|
Vahşet! Taksi şoförü ormanlık alanda ölü bulundu

Kastamonu'nun Araç ilçesinde taksi şoförü ormanlık alanda silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Vahşet! Taksi şoförü ormanlık alanda ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, 37 T 6508 plakalı taksinin sürücüsü Akif Eymür'den dün öğle saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

17
Vahşet! Taksi şoförü ormanlık alanda ölü bulundu

Jandarma ekipleri ve Eymür'ün yakınları tarafından yapılan arama çalışmasında Eymür'ün kullandığı taksi Toygaören köyünün ormanlık alanında bulundu.

27
Vahşet! Taksi şoförü ormanlık alanda ölü bulundu

Taksiye yaklaşık 500 metre uzaklıkta ise Eymür, silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Eymür'ün cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

37
Vahşet! Taksi şoförü ormanlık alanda ölü bulundu

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları incelemede olayı M.B'nin gerçekleştirdiğini tespit ederken, Araç ilçesinden taksiye bindiği ve daha sonra cinayeti işlediği belirlenen M.B. yakalanarak gözaltına alındı.

47