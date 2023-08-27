ABD askerlerini taşıyan helikopter düştü!

İçinde 23 ABD askeri personelinin olduğu askeri bir hava aracının bir tatbikat sırasında Avustralya’nın Kuzey Toprakları bölgesinde düştüğü bildirildi. İlk belirlemelere göre kazada, 1'i ağı 3 asker yaralandı.Abone ol
Avustralya'da bir tatbikata katılan ABD ordusu mensuplarını taşıyan v-22 Osprey tipi helikopterin düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1'i ağır 3 asker yaralandı. Reuters haber ajansının aktardığına göre, Avustralya Savunma Bakanlığı, olayın “Predator’s Run 2023” askeri tatbikatı sırasında yaşandığını, hava aracında ABD savunma personelinin bulunduğunu açıkladı.
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3 asker yaralandı
20 ABD deniz piyadesini taşıyan helikopter, Darwin kentinin kuzeyinde bulunan Melville Adası'na düştü. Kazada 1'i ağır 3 asker yaralandı.
Geçtiğimiz yıllarda tatbikata katılan Avustralya ordusuna ait 'MRH-90 Taipan' tipi helikopterin 29 Temmuz'da Hamilton Adası yakınlarında düşmesinin ardından tatbikat geçici olarak durdurulmuştu.
'Hayatta kalma' şanşı...
Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, 31 Temmuz'da yaptığı açıklamada, helikopterdeki 4 askerin 'hayatta kalma şansının olmadığını' duyurmuştu