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ABD askerlerini taşıyan helikopter düştü!

ABD askerlerini taşıyan helikopter düştü!

İçinde 23 ABD askeri personelinin olduğu askeri bir hava aracının bir tatbikat sırasında Avustralya’nın Kuzey Toprakları bölgesinde düştüğü bildirildi. İlk belirlemelere göre kazada, 1'i ağı 3 asker yaralandı.

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Avustralya'da bir tatbikata katılan ABD ordusu mensuplarını taşıyan v-22 Osprey tipi helikopterin düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1'i ağır 3 asker yaralandı. Reuters haber ajansının aktardığına göre, Avustralya Savunma Bakanlığı, olayın “Predator’s Run 2023” askeri tatbikatı sırasında yaşandığını, hava aracında ABD savunma personelinin bulunduğunu açıkladı.

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3 asker yaralandı

20 ABD deniz piyadesini taşıyan helikopter, Darwin kentinin kuzeyinde bulunan Melville Adası'na düştü. Kazada 1'i ağır 3 asker yaralandı.

Geçtiğimiz yıllarda tatbikata katılan Avustralya ordusuna ait 'MRH-90 Taipan' tipi helikopterin 29 Temmuz'da Hamilton Adası yakınlarında düşmesinin ardından tatbikat geçici olarak durdurulmuştu.

 'Hayatta kalma' şanşı...

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, 31 Temmuz'da yaptığı açıklamada, helikopterdeki 4 askerin 'hayatta kalma şansının olmadığını' duyurmuştu

ABD
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