Meral Akşener 57 kez 'Türk', 21 kez 'Allah' dedi! Kübra Par İYİ Parti'nin yeni rotasını açıkladı

Yazar Kübra Par, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlerde her partinin ayrı ayrı girmesini önerdiği çıkışını değerlendirdi. Akşener'in konuşmasında 57 kez "Türk" 21 kez "Allah" dediğine dikkat çeken Par, "CHP ile yakınlaşmanın yarattığı mahalle baskısını bir kenara bırakarak yeni bir İYİ Parti tarif etti." dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Milletiyle Beraber İlelebet Muzaffer Kocatepe Buluşması" etkinliğinde yaptığı açıklamalar siyasette büyük yankı uyandırdı..

Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Akşener'in çıkışını tv100 yazarı Kübra Par, köşe yazısında değerlendirdi. Akşener'in konuşmasının satır aralarını irdeleyen Par, İYİ Parti'nin rotasının değiştiğini belirtti.

"Tüm sağ seçmeni hedefleyen bir yol haritası çizdi"

Akşener'in 51 kez "Türk" 21 kez "Allah" dediğini aktaran Par, bu tercihin nedenini yazısında paylaştı:

"Şunu baştan söylemekte beis yok; Akşener siyasi hayatının en kritik konuşmalarından birini yaptı. Dahası partisini yeni bir siyasi yörüngeye oturtacağının işaretlerini verdi.

Konuşmasının genelinde öne çıkan iki kelime vardı: Türk ve Allah. Tam 57 kez Türk kelimesini kullandı. 13 kez Mustafa Kemal Atatürk dedi. 21 kez Allah vurgusu yaptı. Konuşmasını tıpkı Erdoğan gibi dualarla kapattı.

Bu tercihin anlamı şu; Akşener “Seküler seçmenden oy alamayız” kaygısını, CHP ile yakınlaşmanın yarattığı mahalle baskısını bir kenara bırakarak yeni bir İYİ Parti tarif etti. Milliyetçi, Türkçü, Atatürkçü, muhafazakâr ve bağımsız bir İYİ Parti... Ve böylece Türkiye’nin yüzde 65’ine denk gelen tüm sağ seçmeni hedefleyen bir yol haritası çizdi."

"Cumhur İttifakı'na komşu değil ama düşman da değil"

Akşener'in Erdoğan’ı şahsen hedef almadığına değinen yazar, seçim döneminde yaptığı konuşmaların aksine CHP tarzına paralel keskin bir dil kullanmadığına dikkat çekerek, "MHP’den gelen komşuluk davetine doğrudan yanıt vermedi fakat metnin içeriği bundan böyle Cumhur İttifakı’na karşı düşmanca bir tavır içinde olmayacağının da işaretlerini taşıyordu." ifadelerine yer verdi.

Kübra Par'ın yazısının tamamı