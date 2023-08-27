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Erzurum'da "Palandöken Kültür Yolu Festivali" devam ediyor!

Erzurum'da "Palandöken Kültür Yolu Festivali" devam ediyor!

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Erzurum'da düzenlenen "Palandöken Kültür Yolu Festivali", konser, tiyatro, söyleşi ve çeşitli sanatsal etkinliklerle sürüyor.

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Festivalin 8'inci gününde, kent merkezindeki Etkinlik ve Miting Alanı'nda şarkıcı Elif Buse Doğan, konser verdi. Sevilen şarkıları seslendiren Doğan'a dinleyiciler eşlik etti.

Üç Kümbetler Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda ise Sufi Devran konser verdi, Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda Senfoni ile Neşet Ertaş türküleri seslendirildi.

İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Ahmet Yenilmez'in yazdığı 2. Abdülhamit Han'ı konu alan "Usta" adlı tiyatro oyunu, Devlet Tiyatroları Tiyatro Salonu'nda ise "milli mücadelenin kayıp ve kahraman kadınları" konulu Ana-Dolu isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Ayrıca Tren Garı'nda Erzurumlu yazar Nurullah Genç söyleşi düzenledi.

Farklı yerlerde aşıkların dinleti sunduğu festivalde, Çifte Minareli Medrese'de "çay ve tarih" temalı Fotomaraton yarışması düzenlendi. Yarışmanın açılışına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, fotoğraf sanatçısı ve Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) kurucusu Coşkun Aral katıldı. Yarışmanın kazananlarına ödülleri, Erzurum Müzesi'nde verildi.

Festival, bugün yapılacak sergi, tiyatro, konser, çocuk aktiviteleri, film gösterimi ve söyleşilerle sona erecek.

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