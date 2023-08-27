Mersin'de uyuşturucu tacirleri jandarma ekiplerine yakalandı!

Mersin Erdemli'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu yetiştirdiklerini tespit ettiği 2 kişi gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli ve Çamlıyayla ilçelerinde 2 şahsın uyuşturucu elde etmek amacıyla kenevir bitkisi yetiştirdiğini tespit eden ekipler, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Düzenlenen iki ayrı operasyonda 6 kilo 915 gram kubar esrar, bin 785 kök kenevir bitkisi, 25 gram kenevir tohumu ile 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.