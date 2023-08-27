BIST 7.717
DOLAR 26,53
EURO 28,61
ALTIN 1.633,82
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Birlikte ava gittiği arkadaşını domuz zannedip suratından vurdu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Birlikte ava gittiği arkadaşını domuz zannedip suratından vurdu!

Eskişehir'de birlikte ava giden 3 arkadaştan 1'i arkadaşını domuz zannederek suratından vurdu.

Abone ol

Olay, Sivrihisar ilçesi Sarıkavak Mahallesi Devlet Ormanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet I., Bülent Kaya ve İsmail D. 26 Ağustos Cumartesi günü sabah saat 06.30 sıralarında avlanmak amacıyla araziye gitti.

Avlanmak için arazide üçgen hat şeklinde konumlanan şahıslar, domuzların tepe zirvesinden aşağıya doğru sürü hâlinde indiğini gördü. Bülent Kaya ve İsmail D. 7.62 mm çapında yivli av tüfeğiyle domuzlara ateş etti.

Ahmet I. tepe zirvesinin arkasında konumlanırken, 12 Call yivsiz av tüfeğinin bulunmadığı ve diğer iki avcının görüş mesafesinde olmadığı için İsmail D. Bülent Kaya’nın görüş ve atış mesafesinde ateş etti. İsmail D.’nin av tüfeğinden çıkan mermiyle Bülent Kaya vuruldu.

Şahıslar kendilerinde bulunan telsizle Bülent Kaya'dan haber alamadıklarını fark etti. Daha sonra arkadaşları Bülent Kaya’nın yanağından vurulduğunu gördü. Kaya, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sivrihisar Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma Suç Araştırma Timi’ne (JASAT) bilgi verilip, ekiplerce olay yeri incelemesi yapıldı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Ahmet I. ile İsmail D.'nin sorgusunun sürdüğü öğrenildi

ÖNCEKİ HABERLER
Meral Akşener 57 kez 'Türk', 21 kez 'Allah' dedi! Kübra Par İYİ Parti'nin yeni rotasını açıkladı
Meral Akşener 57 kez 'Türk', 21 kez 'Allah' dedi! Kübra Par İYİ Parti'nin yeni rotasını açıkladı
Erzurum'da "Palandöken Kültür Yolu Festivali" devam ediyor!
Erzurum'da "Palandöken Kültür Yolu Festivali" devam ediyor!
"Süper meyve" aronya, Bayburtlu çiftçilere yeni gelir kapısı olacak!
"Süper meyve" aronya, Bayburtlu çiftçilere yeni gelir kapısı olacak!
2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası yarın başlayacak!
2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası yarın başlayacak!
Meral Akşener'den 'İstanbul kaybedilirse fatura İYİ Parti'ye çıkar mı?' sorusuna olay yanıt
Meral Akşener'den 'İstanbul kaybedilirse fatura İYİ Parti'ye çıkar mı?' sorusuna olay yanıt
Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis Türkiye’yi ziyaret edecek
Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis Türkiye’yi ziyaret edecek
İstanbullu balıkçılar hamsi bereketi bekliyor!
İstanbullu balıkçılar hamsi bereketi bekliyor!
Sakarya'da denize girmek yasaklandı!
Sakarya'da denize girmek yasaklandı!
Bulana 1 milyon ödül vaat edildi ama Korhan Berzeg'den 72 gündür haber yok
Bulana 1 milyon ödül vaat edildi ama Korhan Berzeg'den 72 gündür haber yok
Türkiye'nin kuru meyve ihracatı 1,1 milyar doları buldu!
Türkiye'nin kuru meyve ihracatı 1,1 milyar doları buldu!
ABD askerlerini taşıyan helikopter düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD askerlerini taşıyan helikopter düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kayseri'de 78 yaşındaki kişi cami tuvaletinde ölü bulundu!
Kayseri'de 78 yaşındaki kişi cami tuvaletinde ölü bulundu!