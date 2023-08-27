Tartıştığı kadını aracıyla tel örgülerin arasına sıkıştırdı! Kadını çığlıkları kurtardı
İstanbul Esenyurt'ta bir şahıs tartıştığı kadının üzerine otomobil sürdü. Tel örgülerle aracın arasında kalan kadın tel örgülere tırmanıp yardım çığlıkları attı.Abone ol
Olay, dün gece saatlerinde Güzelyurt Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sokak ortasında kimliği belirsiz kadın ve erkek arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın nedeni bilinmezken ikili birbirlerine bağırarak itişmeye başladı. Bir süre sonra sinirlenen adam, araca binerek kadının üzerine sürmeye başladı. Korku içinde arabadan kaçan kadın yol kenarındaki tel örgülere tırmandı.
Kadının bağırarak yardım çığlıkları atmasının ardından araç içindeki şahıs, uzaklaşarak gözden kayboldu. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.