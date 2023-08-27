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Elazığ'da feci ölüm! Hayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Elazığ'da feci ölüm! Hayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

Elazığ'nın Palu ilçesinde incir toplamak için sabah saatlerinde evden çıkan bir kişi kayalıklarda ölü bulundu.

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Olay, ilçeye bağlı Karasalkım köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, incir toplamak için sabah saatlerinde evden çıkan Zülfü Karatağ (36) bir daha eve dönmedi.

Ardından köy sakinleri ve ailesi Karadağ’ı aramaya çıktı. Hırsız Dağı mevkiinde Karadağ’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Karadağ’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Karatağ'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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