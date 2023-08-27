Sivas'ta iki grubun kavgasında tüfekler ateşlendi! 3 kişi yaralandı

Sivas Törnük'te iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Edinilen bilgiye göre Sivas’ta merkeze bağlı Törnük köyünde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavgada Ş.Ç. av tüfeği ile elinden yaralanırken, Y.B. ve B.B. sopa ve kürekle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerin Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili iki kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.