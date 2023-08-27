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Babasından emanet aldığı 4 bin doları saniyeler içinde çaldırdı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Babasından emanet aldığı 4 bin doları saniyeler içinde çaldırdı!

Bursa'da tekstil çalışanı babasından bozdurmak için aldığı 4 bin doları aracında bıraktığı cüzdanından çaldırdı.

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Merkez Yıldırım ilçesi Vişne Caddesi'nde bir tekstil firmasında çalışan Recai Demir, babasından bozdurmak için 4 bin dolar aldı. Bu sırada iş yerindeki mesaisini tamamlamamak için dükkana uğrayan Demir, aracının da camlarını hava alsın diye bir karış açık bıraktı.

İş arkadaşlarıyla mesaisini tamamlayan adam, iş yerinin hemen önüne bıraktığı otomobiline bindi. Cüzdanındaki paraya yönelen Demir, 4 bin dolar ve bin lira parasının cüzdanda olmadığını gördü.

Bir süre parasını arayan Demir, bulamayınca güvenlik kameralarını inceledi. Plakasız motosikletle gelen bir kişinin etrafı kolaçan ettikten sonra soğukkanlılıkla araca girip parayı çaldığını görünce şok yaşayan Demir, polisten yardım istedi.

Recai Demir, “Babam bozdurmamam için 4 bin dolar, yani ortalama 120 bin lira para verdi. Ben de buraya, iş yerime geldim. Aracı hemen dükkanın önüne bıraktım. Otomobilin içi hava alsın diye de camları bir karış açık bıraktım. Mesaim bittikten sonra tekrar araca geldim. Cüzdanımı kontrol ettim, paranın olmadığını görünce hemen güvenlik kamerasını inceledim."

"Plakasız motosikletle gelen biri aracıma girip cüzdandan paramı almış. Ben şimdi babama ne diyeceğim? Ben emniyet güçlerimizden hırsızı yakalamasını istiyorum. Bu işi çözerse onlar çözer. Bu adam bugün bizim emeklerimizi çaldı, yarın kim bilir kimin canını yakacak” diye konuştu.

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