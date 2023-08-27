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Afyonkarahisar'da acı kaza! Motosikletler çarpıştı: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Afyonkarahisar'da acı kaza! Motosikletler çarpıştı: 2 ölü

Afyonkarahisar Bolvadin'de kontrolden çıkan 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

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Kaza, Bolvadin ilçesi Harlak Kavşağında geçtiğimiz 25 Ağustos ta meydana geldi. Abdurrahman Çetin (64) idaresindeki 03 KS 764 plakalı motosiklet kavşakta henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü İlker Kumral’un (29) kullandığı tescilsiz motosikletle çarpıştı.

Kazada motosikletlerden yola düşen her iki sürücüde ağır yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Çetin yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, diğer sürücü Kumral ise müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi. 3 gündür yoğun bakımda tedavisi devam eden Kumral’da sabaha karşı yaşamını yitirdi. Kazanın ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

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