BIST 7.717
DOLAR 26,53
EURO 28,61
ALTIN 1.633,82
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Çorum'da küfürlü konuşan kişiyi uyaran esnaf bıçaklandı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çorum'da küfürlü konuşan kişiyi uyaran esnaf bıçaklandı!

Çorum Sungurlu'da bir esnaf iş yerinin önünde küfürlü konuşan bir kişiyi uyardı. Küfürlü konuşan şahıs kendisini uyaran esnafı bıçakladı.

Abone ol

Olay, Alparslan Türkeş Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre caddede esnaflık yapan S.A., iş yerinin önünde telefonla bağırarak küfürlü konuşan E.G.'yi uyardı. Elindeki valizi, gelen otomobile koyan E.G., daha sonra kendisini uyaran S.A.'yı bıçakla sırtından yaraladı.

İşyerinden aldığı sopayla E.G.yi caddede kovalayan S.A.'ya, yoldan aldığı taşla cevap verdi. Çevredeki esnafın araya girmesiyle olay daha fazla büyümezken, sırtından yaralanan S.A. olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne, burada yapılan ilk müdahalenin ardından da Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, polis olaydan sonra kaçan E.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Konya'da köpeklerin kovaladığı çocuk bisikletten düşüp yaralandı!
Konya'da köpeklerin kovaladığı çocuk bisikletten düşüp yaralandı!
Antalya, dünyanın en büyük uçak gemisi ve personelini ağırladı!
Antalya, dünyanın en büyük uçak gemisi ve personelini ağırladı!
Sivasspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı!
Sivasspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı!
Afyonkarahisar'da acı kaza! Motosikletler çarpıştı: 2 ölü
Afyonkarahisar'da acı kaza! Motosikletler çarpıştı: 2 ölü
Rize'de şiddetli yağışların ardından 16 evin boşaltılmasına karar verildi
Rize'de şiddetli yağışların ardından 16 evin boşaltılmasına karar verildi
Babasından emanet aldığı 4 bin doları saniyeler içinde çaldırdı!
Babasından emanet aldığı 4 bin doları saniyeler içinde çaldırdı!
CHP'den üniversitelilere barınma desteği! Tüm belediyelere talimat gitti
CHP'den üniversitelilere barınma desteği! Tüm belediyelere talimat gitti
Elazığ'da feci ölüm! Hayalıklardan düşerek hayatını kaybetti
Elazığ'da feci ölüm! Hayalıklardan düşerek hayatını kaybetti
Sivas'ta iki grubun kavgasında tüfekler ateşlendi! 3 kişi yaralandı
Sivas'ta iki grubun kavgasında tüfekler ateşlendi! 3 kişi yaralandı
Genç öğretmen lüks hamamda dehşeti yaşadı!
Genç öğretmen lüks hamamda dehşeti yaşadı!
Tartıştığı kadını aracıyla tel örgülerin arasına sıkıştırdı! Kadını çığlıkları kurtardı
Tartıştığı kadını aracıyla tel örgülerin arasına sıkıştırdı! Kadını çığlıkları kurtardı
Mersin'de uyuşturucu tacirleri jandarma ekiplerine yakalandı!
Mersin'de uyuşturucu tacirleri jandarma ekiplerine yakalandı!