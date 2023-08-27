Çorum'da küfürlü konuşan kişiyi uyaran esnaf bıçaklandı!

Çorum Sungurlu'da bir esnaf iş yerinin önünde küfürlü konuşan bir kişiyi uyardı. Küfürlü konuşan şahıs kendisini uyaran esnafı bıçakladı.

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Olay, Alparslan Türkeş Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre caddede esnaflık yapan S.A., iş yerinin önünde telefonla bağırarak küfürlü konuşan E.G.'yi uyardı. Elindeki valizi, gelen otomobile koyan E.G., daha sonra kendisini uyaran S.A.'yı bıçakla sırtından yaraladı.

İşyerinden aldığı sopayla E.G.yi caddede kovalayan S.A.'ya, yoldan aldığı taşla cevap verdi. Çevredeki esnafın araya girmesiyle olay daha fazla büyümezken, sırtından yaralanan S.A. olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne, burada yapılan ilk müdahalenin ardından da Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, polis olaydan sonra kaçan E.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.