Konya'da köpeklerin kovaladığı çocuk bisikletten düşüp yaralandı!

Konya’nın Karapınar ilçesinde köpeklerin kovaladığı çocuk, bisikletten düşerek yaralandı.

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Olay, Karapınar ilçesi İslik Mahallesinde meydana geldi. Tarlada çalışan babasının yanından mahalleye bisikleti ile dönen 12 yaşındaki H.T.'yi 2 sokak köpeği kovalamaya başladı. Bisikleti ile kaçmaya çalışan H.T., bisikletinin kontrolünü kaybetmesi sonrası yere düştü. Annesini arayarak yardım isteyen H.T., yakınlarının yardımıyla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Köpeklerden korkarak kaçan H.T. yaptığı açıklamada, "Tarladan babamın yanından döndüğüm sırada iki sokak köpeği saldırdı. Korku ile kaçmaya başladım. Daha sonra bisikletimi yolun yüksekliğinden aşağı sürerek onlardan kurtuldum. Hemen annemi aradım. Çok kötü bir durumdu” ifadelerini kullandı.