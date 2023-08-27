BIST 7.717
DOLAR 26,53
EURO 28,61
ALTIN 1.633,82
HABER /  GÜNCEL

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, Suriye’nin kuzeyinde ziyaretlerde bulundu

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, Suriye’nin kuzeyinde ziyaretlerde bulundu

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Joe Wilson, Dean Phillips ve Victoria Spartz, Suriye’nin kuzeyindeki Azez’de ziyaretler gerçekleştirdi.

Abone ol

Sabah saatlerinde Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan zırhlı araçlarla Suriye’ye geçen ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, Halep’in Azez ilçesindeki Dr. Muhammad Wasim Maaz Hastanesi'ni gezdi.

ABD'li heyet, daha sonra Suriye ordusunun saldırılarıyla yerlerinden ettiği sivillerin sığındığı Babusselam çadır kampına geçti.

Meclis üyeleri, kampta iç savaş mağdurlarıyla bir araya geldi.

ABD Temsilciler Meclisi üyelerine Bağımsız Doktorlar Birliği (İDA) ve Bahar Foundation kurumundan yetkililer eşlik etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Silivri'de seyir halindeki otomobil alev aldı, hurdaya döndü!
Silivri'de seyir halindeki otomobil alev aldı, hurdaya döndü!
Demokratik değil, yetkin ebeveyn olun!
Demokratik değil, yetkin ebeveyn olun!
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray-Molde maçının hakemi belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray-Molde maçının hakemi belli oldu
Bakan Mehmet Şimşek'ten yakın takip mesajı! Vergi kaçakçılarını radarına aldı
Bakan Mehmet Şimşek'ten yakın takip mesajı! Vergi kaçakçılarını radarına aldı
Kayserispor -Samsunspor maçının VAR hakemi belli oldu
Kayserispor -Samsunspor maçının VAR hakemi belli oldu
İzmir'de otomobil ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
İzmir'de otomobil ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
Bekletim değişti dedi Naci Görür İstanbul depremi için yeni uyarıyı yaptı
Bekletim değişti dedi Naci Görür İstanbul depremi için yeni uyarıyı yaptı
Hüsnü Şenlendirici Kocaeli'yi coşturdu!
Hüsnü Şenlendirici Kocaeli'yi coşturdu!
Çorum'da küfürlü konuşan kişiyi uyaran esnaf bıçaklandı!
Çorum'da küfürlü konuşan kişiyi uyaran esnaf bıçaklandı!
Konya'da köpeklerin kovaladığı çocuk bisikletten düşüp yaralandı!
Konya'da köpeklerin kovaladığı çocuk bisikletten düşüp yaralandı!
Antalya, dünyanın en büyük uçak gemisi ve personelini ağırladı!
Antalya, dünyanın en büyük uçak gemisi ve personelini ağırladı!
Sivasspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı!
Sivasspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı!