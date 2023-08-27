Silivri'de seyir halindeki otomobil alev aldı, hurdaya döndü!

İstanbul Silivri'de seyir halindeki otomobil bilinmeyen bir sebeple alev aldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.Abone ol
Yangın, dün 17.00 sıralarında Akören-Fener yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı özel otomobil bir anda alev aldı.
Aynı yoldaki diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın sonrasında araç kullanılamaz hale gelirken, yangında can kaybı yaşanmadı.