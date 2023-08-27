Hatay'da ağır hasarlı 6 bina kontrollü şekilde yıkıldı!

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 6 binanın kontrollü yıkımı yapıldı.Abone ol
Kent merkezi ve ilçelerde, 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.
Bu kapsamda, Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 6 binanın çevresinde ekipler tarafından önlem alındı.
Binalar, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.
Bazı ev sahiplerinin de takip ettiği işlemin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.