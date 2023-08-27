BIST 7.717
DOLAR 26,53
EURO 28,61
ALTIN 1.633,82
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Hatay'da ağır hasarlı 6 bina kontrollü şekilde yıkıldı!

Hatay'da ağır hasarlı 6 bina kontrollü şekilde yıkıldı!

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 6 binanın kontrollü yıkımı yapıldı.

Abone ol

Kent merkezi ve ilçelerde, 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.

Bu kapsamda, Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 6 binanın çevresinde ekipler tarafından önlem alındı.

Binalar, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.

Bazı ev sahiplerinin de takip ettiği işlemin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Adıyaman'da traktör sürücüsü devrilen traktörün altında kaldı!
Adıyaman'da traktör sürücüsü devrilen traktörün altında kaldı!
ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, Suriye’nin kuzeyinde ziyaretlerde bulundu
ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, Suriye’nin kuzeyinde ziyaretlerde bulundu
Silivri'de seyir halindeki otomobil alev aldı, hurdaya döndü!
Silivri'de seyir halindeki otomobil alev aldı, hurdaya döndü!
Demokratik değil, yetkin ebeveyn olun!
Demokratik değil, yetkin ebeveyn olun!
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray-Molde maçının hakemi belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray-Molde maçının hakemi belli oldu
Bakan Mehmet Şimşek'ten yakın takip mesajı! Vergi kaçakçılarını radarına aldı
Bakan Mehmet Şimşek'ten yakın takip mesajı! Vergi kaçakçılarını radarına aldı
Kayserispor -Samsunspor maçının VAR hakemi belli oldu
Kayserispor -Samsunspor maçının VAR hakemi belli oldu
İzmir'de otomobil ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
İzmir'de otomobil ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
Bekletim değişti dedi Naci Görür İstanbul depremi için yeni uyarıyı yaptı
Bekletim değişti dedi Naci Görür İstanbul depremi için yeni uyarıyı yaptı
Hüsnü Şenlendirici Kocaeli'yi coşturdu!
Hüsnü Şenlendirici Kocaeli'yi coşturdu!
Çorum'da küfürlü konuşan kişiyi uyaran esnaf bıçaklandı!
Çorum'da küfürlü konuşan kişiyi uyaran esnaf bıçaklandı!
Konya'da köpeklerin kovaladığı çocuk bisikletten düşüp yaralandı!
Konya'da köpeklerin kovaladığı çocuk bisikletten düşüp yaralandı!