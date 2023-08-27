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Marmara Adası’nda tekne alabora oldu: 1 ölü

Marmara Adası’nda tekne alabora oldu: 1 ölü

Balıkesir'in Marmara Adası’nda 4 kişi tekne ile gezintiye çıktığı sırada fırtınaya yakalandı. Teknenin alabora olması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

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Marmara Adası Çınarlı Mahallesi liman girişinde gezintiye çıkan 4 arkadaşın bulunduğu tekne fırtına sebebiyle alabora oldu.

Teknede bulunan 4 kişiden 3'ü kurtarılırken, denizden baygın şekilde çıkarılan Seyfi Sercan Kalyoncu (38) ise Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kalyoncu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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