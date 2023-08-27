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Sakarya'da serinlemek için denize giren yabancı uyruklu, didik didik arıyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sakarya'da serinlemek için denize giren yabancı uyruklu, didik didik arıyor

Sakarya Karasu'da serinlemek için denize giren yabancı uyruklu bir şahıs denizde kayboldu. Yasak olmasına rağmen denize giren şahıs Sahil Güvenlik dalgıç ekipleri tarafından aranıyor.

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Olay, dün saat 20.00 sıralarında Yalı Mahallesi 12. Kule mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, giriş yasağı olmasına rağmen 5 yabancı uyruklu genç denize girdi. Denizin dalgalı ve akıntılı olması sebebiyle gençlerden ikisi boğulma tehlikesi geçirdi.

Sesleri duyan vatandaşlar, bir kişiyi sudan çıkardı. Karrar Jabbar Saeed Al-Zaidawi (28) ise dalgaların arasında gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine cankurtaran ekipleri ile Sahil Güvenlik, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Cankurtaran ekipleri jetski ile su üstünden, Sahil Güvenlik dalgıç ekipleri ise su altından bölgede geniş çaplı arama başlattı. Olumsuz hava şartları sebebiyle ara verilen çalışmalar bugün sabah saatlerinde yeniden başladı.

Suda kaybolan genci ekipler, sualtı, su üstü ve denizin çevresinde didik didik arıyor. Herhangi bir bulguya rastlayamayan ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

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