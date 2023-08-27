BIST 7.717
DOLAR 26,53
EURO 28,61
ALTIN 1.633,82
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Van'da lastiği patlayan minibüs yan devrildi: 2'si ağır 14 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Van'da lastiği patlayan minibüs yan devrildi: 2'si ağır 14 yaralı

Van Gevaş'ta lastiği patlayan yolcu minibüsü kontrolden çıkarak yan devrildi. Meydana gelen kazada 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

Abone ol

Edinilen bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Gevaş ilçesine bağlı Atalan Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 52 ADT 405 plakalı Ford marka minibüsünün arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

Kaza sonrası bölgeye 112 Acil Servis, jandarma, polis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Gevaş Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar minibüsten çıkarılarak sağlık ekipleri teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Gevaş ve Van'daki hastanelere kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten GKRY'deki cami saldırısına kınama
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten GKRY'deki cami saldırısına kınama
Mardin'de feci kaza! Tır şarampole yuvarlandı
Mardin'de feci kaza! Tır şarampole yuvarlandı
Kayseri'de 78 yaşındaki kişi cami tuvaletinde ölü bulundu
Kayseri'de 78 yaşındaki kişi cami tuvaletinde ölü bulundu
Hatay'da ağır hasarlı 6 bina kontrollü şekilde yıkıldı!
Hatay'da ağır hasarlı 6 bina kontrollü şekilde yıkıldı!
Adıyaman'da traktör sürücüsü devrilen traktörün altında kaldı!
Adıyaman'da traktör sürücüsü devrilen traktörün altında kaldı!
ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, Suriye’nin kuzeyinde ziyaretlerde bulundu
ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, Suriye’nin kuzeyinde ziyaretlerde bulundu
Silivri'de seyir halindeki otomobil alev aldı, hurdaya döndü!
Silivri'de seyir halindeki otomobil alev aldı, hurdaya döndü!
Demokratik değil, yetkin ebeveyn olun!
Demokratik değil, yetkin ebeveyn olun!
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray-Molde maçının hakemi belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray-Molde maçının hakemi belli oldu
Bakan Mehmet Şimşek'ten yakın takip mesajı! Vergi kaçakçılarını radarına aldı
Bakan Mehmet Şimşek'ten yakın takip mesajı! Vergi kaçakçılarını radarına aldı
Kayserispor -Samsunspor maçının VAR hakemi belli oldu
Kayserispor -Samsunspor maçının VAR hakemi belli oldu
İzmir'de otomobil ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
İzmir'de otomobil ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü