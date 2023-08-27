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Bakan Güler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Bakan Güler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Azerbaycan’da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan’da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kardeş ülke Azerbaycan’da bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Bakan Yaşar Güler görüşmede, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını da iletti” denildi.

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