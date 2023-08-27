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Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü!

Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü!

ŞANLIURFA'nın VİRANŞEHİR ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

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Olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yaşandı. Hasan Atmaca’nın kullandığı otomobil, Eyüp Nebi Kavşağı'nda kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda sürücü Hasan Atmaca yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Güvenlik güçleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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