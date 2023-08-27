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Mersin'de kontrolden çıkan araç direğe çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mersin'de kontrolden çıkan araç direğe çarptı: 1 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan araç aydınlatma direğine çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre Ş.K.'nın kullandığı 10 LU 280 plakalı otomobil, Boztepe Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle zarar gören araç içerisinde sıkışan Ş.K., ihbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Gözne ve Çamlıyayla istasyon ekipleri tarafından çıkartıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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