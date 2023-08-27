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Rus yetkililer doğruladı: Prigojin gerçekten öldü

Rus yetkililer doğruladı: Prigojin gerçekten öldü

Rusya’da yönetime başkaldırdıktan sonra uçak kazasında hayatını kaybettiği söylenen Wagner lideri Prigojin’e ilişkin açıklama yayınlayan Rus yetkililer, ölümü doğrulayarak "Araştırma sonucu kazada ölen Wagner lideri Prigojin ile birlikte uçak kazasında ölenlerin kimliklerini doğruladı. Kimlikleri uçuş listesindeki isimlerle eşleşiyor" şeklinde kaydetti.

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Rusya’da yönetime başkaldırdıktan sonra uçak kazasında hayatını kaybettiği söylenen Wagner lideri Prigojin’e ilişkin açıklama yayınlayan Rus yetkililer, ölümü doğrulayarak "Araştırma sonucu kazada ölen Wagner lideri Prigojin ile birlikte uçak kazasında ölenlerin kimliklerini doğruladı. Kimlikleri uçuş listesindeki isimlerle eşleşiyor" şeklinde kaydetti.

Rusya Soruşturma Komitesi, ülkenin Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu ölenler arasında özel askeri şirket Wagner’in patronu Yevgeny Prigojin’in bulunduğunu doğruladı.

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Yapılan açıklamada, Tver bölgesinde düşen özel jette ölenlerin kimlik tespiti için yapılan moleküler genetik testlerin tamamlandığı kaydedildi. Sonuçların ayrıca, uçakta hayatını kaybedenlerin yer aldığı 23 Ağustos'ta yayınlanan on kişilik listeyle aynı olduğu belirtildi.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı’ndan (Rosaviatsiya) 23 Ağustos’ta yapılan açıklamada, içerisinde Prigojin’in de bulunduğu özel jetin Tver’de düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.

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Açıklamaya göre, uçakta yer alan yolcu listesinde Prigojin’in yanı sıra yardımcısı ve Wagner’in kurucularından Dmitriy Utkin ile Sergey Propustin, Yevgeniy Makaryan, Aleksandr Totmin, Valeriy Çekalov, Nikolay Matuseyev’in isimleri yer almıştı.

Aleksey Levşin, Rustam Karimov ve Kristina Raspopova’dan oluşan üç kişilik mürettebatın da kazada öldüğü ifade edilmişti.

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