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Sivas'ta otomobil ve traktör kafa kafaya çarpıştı! 3 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sivas'ta otomobil ve traktör kafa kafaya çarpıştı! 3 kişi yaralandı

Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil ve traktör çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Kayseri kara yolunun Demir Çelik Kavşağı yakınlarında meydana geldi. S.Ş. (41) yönetimindeki 38 AEK 030 plakalı Opel marka otomobil A.Ö. (68) idaresindeki 52 AP 596 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü S.Ş. ile yanında bulunan G.Ş. (37) ve F.K.Ş. (9) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

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